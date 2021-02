EuroLeague: Bayerns Basketballer klar auf Play-off-Kurs

München (SID) - Mit einem starken Schlussspurt hat sich Bayern München einen weiteren Sieg im Kampf um die Play-offs in der Basketball-EuroLeague gesichert. Das Team von Andrea Trinchieri gewann gegen Maccabi Tel Aviv 72:70 (37:38) und ist mit nun 16 Siegen aus 26 Spielen klar auf Kurs.

Wade Baldwin führt Bayern zum Sieg © SID

Die Bayern lagen fast durchgehend zurück, im letzten Viertel drehten sie aber nochmals auf und ließen sich den knappen Vorsprung nicht mehr nehmen. Bester Werfer der Münchner war Wade Baldwin mit 16 Punkten.

Bereits am Sonntag (15.00 Uhr/MagentaSport) ist München in der Bundesliga gegen s. Oliver Würzburg wieder im Einsatz. Im März stehen intensive 13 Spiele an - Reisen für die EuroLeague-Partien inklusive.