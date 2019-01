EuroLeague: München bei Chimki trotz Fehlstart erfolgreich

Moskau (SID) - Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague ihren zehnten Sieg eingefahren. Bei Chimki Moskau setzte sich der deutsche Meister mit 71:60 (35:40) durch und liegt nach 20 Spielen bei zehn Niederlagen auf Viertelfinal-Kurs.

Dabei starteten die Bayern vor 6151 Zuschauern extrem schwach und lagen nach dem ersten Viertel mit 18 Punkten zurück (10:28). Doch dann begann angeführt von Topscorer Derrick Williams (20 Punkte) die erfolgreiche Aufholjagd gegen einen schwächelnden Gegner, der wenige Tage zuvor den Trainer gewechselt hatte. Georgios Bartzokas wurde durch Ex-Coach Rimas Kurtinaitis ersetzt.

Rund 40 Stunden nach der Schlusssirene werden die Münchner schon wieder in der Bundesliga gefordert. Am Sonntag (15.00 Uhr) tritt der ungeschlagene Spitzenreiter bei medi Bayreuth an. In der EuroLeague geht es am Donnerstag (20.30 Uhr) gegen Tabellenführer Fenerbahce Istanbul weiter.