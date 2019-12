EuroLeague: München kassiert achte Niederlage

Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat in der EuroLeague die dritte Niederlage in Serie kassiert. Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic unterlag beim israelischen Rekordmeister Maccabi Tel Aviv mit 55:77 (26:41) und hat nach zwölf Spieltagen bereits acht Niederlagen zu Buche stehen. Dadurch stecken die Bayern als 16. tief im Tabellenkeller fest und müssen sich strecken, um das ausgegebene Ziel - als erster Bundesligist ins Viertelfinale der Königsklasse einzuziehen - zu erreichen.

Bayern München kassiert in der EuroLeague einen Dämpfer © SID

Vor 10.389 Zuschauern lagen die Bayern durch einen erfolgreichen Dreier von Point Guard Petteri Koponen in der fünften Minute für 20 Sekunden in Führung. In der Folge brachte der dreimalige Euro-League-Sieger aus der Mittelmeer-Metropole den siebten Sieg in dieser Spielzeit ohne große Probleme über die Zeit.

Bester Schütze der Hausherren war Guard Scottie Wilbekin mit 16 Punkten. Bei den Münchnern knackten Koponen und Small Forward Vladimir Lucic (beide 10) als einzige Akteure die Zehn-Punkte-Marke.