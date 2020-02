EuroLeague: Schlusslicht Bayern mit nächster Pleite

Köln (SID) - 24. Spiel - 17. Niederlage: Der deutsche Basketball-Meister Bayern München musste in der EuroLeague die nächste Pleite verkraften. Die Mannschaft Trainer Oliver Kostic kassierte durch ein 59:66 (30:24) gegen Valencia Basket die sechste Heimniederlage der laufenden Saison in der Königsklasse. Damit zieren die Münchner weiterhin das Tabellenende in der 18er-Liga, der Traum vom erstmaligen Einzug ins Viertelfinale ist an der Isar längst ausgeträumt.

Bayern erlitt die sechste Heimniederlage im Wettbewerb © SID

Und wie schon in einigen Begegnungen zuvor verspielten die Bayern einen möglichen Sieg in einem schwachen Schlussviertel. Dort hatte es nach 4:15 Minuten noch 52:52 gestanden, ehe die Spanier Punkt um Punkt davonzogen. Vor 5219 Zuschauern im Audi Dome war Greg Monroe mit 15 Punkten bester Münchner Werfer, gefolgt von Nihad Dedovic (12).