Europa League: AS Rom bleibt im Rennen - ManUnited verliert in Kasachstan

Köln (SID) - Der italienische Topklub AS Rom hat in der Europa League die Chance auf den Einzug in die Zwischenrunde gewahrt. Die Römer dürfen in der Gruppe J mit Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach dank eines 3:0 (3:0) bei Istanbul Basaksehir darauf hoffen, international zu überwintern. In der Wolfsburger Gruppe I genügte dem KAA Gent ein 0:0 bei AS St. Etienne, um sich neben dem VfL als zweites Team zu qualifizieren.

Edin Dzeko trifft für AS Rom zum 3:0 © SID

Manchester United kassierte die erste Niederlage und muss um den Gruppensieg bangen. Ohne zahlreiche Stars unterlagen die bereits für die Zwischenrunde qualifizierten Red Devils beim bis dahin punktlosen Schlusslicht FK Astana 1:2 (1:0). Im zweiten Spiel der Gruppe L verpasste AZ Alkmaar allerdings durch das 2:2 (0:1) gegen Partizan Belgrad den Sprung an die Tabellenspitze.

Der Ausgang in der Gruppe G ist dagegen völlig offen, alle vier Teams können noch in die nächste Runde einziehen. Der FC Porto meldete sich beim 2:1 (0:1) bei den Young Boys Bern durch zwei Treffer von Vincent Aboubakar (76./79.) zurück. Feyenoord Rotterdam und die Glasgow Rangers trennten sich in einer abwechslungsreichen Partie 2:2 (1:0).

Für Rom, das am letzten Spieltag (12. Dezember) das Weiterkommen gegen den Wolfsberger AC in der eigenen Hand hat, trafen Jordan Veretout (30.), Justin Kluivert (41.) und Edin Dzeko (45.+1) bereits im ersten Durchgang, nach dem Seitenwechsel brachten die Gäste die komfortable Führung locker über die Zeit.

Manchester, das in den vier vorangegangenen Gruppenspielen ohne Gegentor geblieben war, ging dank Jesse Lingard früh in Führung (10.). Der Treffer von Dmitri Schomko (55.) und ein Eigentor des 19-jährigen Di'Shon Bernard (62.) drehten die Partie zugunsten des kasachischen Teams.