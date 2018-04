Europa League: Arsenal-Profi Xhaka fällt für Rückspiel aus

Moskau (SID) - Der englische Fußballklub FC Arsenal muss im Europa-League-Rückspiel bei ZSKA Moskau am Donnerstagabend auf den ehemaligen Bundesligaspieler Granit Xhaka verzichten. Wie Arsenal-Trainer Arsene Wenger auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte, ist der ehemalige Spieler von Borussia Mönchengladbach an Grippe erkrankt und trat die Reise in die russische Hauptstadt gar nicht erst an.

Granit Xhaka ist im Rückspiel nicht mit dabei © SID

Arsenal hatte das Hinspiel gegen den russischen Spitzenklub vergangene Woche mit 4:1 (4:1) gewonnen und steht kurz vor dem Einzug ins Halbfinale.