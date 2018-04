Europa League: Arsenal im Halbfinale gegen Atletico

Nyon (SID) - Die Fußball-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi müssen mit dem FC Arsenal auf dem Weg ins Finale der Europa League "nur" noch an Atletico Madrid vorbei. Im zweiten Halbfinale treffen RB Leipzigs Bezwinger Olympique Marseille und das Überraschungsteam Red Bull Salzburg aufeinander. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Özil und Arsenal spielen zunächst zu Hause gegen Madrid © SID

Die Londoner, die ihre Endspiel-Teilnahme am Donnerstag durch ein 2:2 (Hinspiel: 4:1) bei ZSKA Moskau perfekt gemacht hatten, haben am 26. April zunächst Heimrecht. Das Rückspiel steigt am 3. Mai. "Das war eine Leistung, mit der wir nicht zufrieden sein können", schrieb Özil nach dem Viertelfinal-Rückspiel, in dem Weltmeister Per Mertesacker erneut nicht zum Einsatz gekommen war, bei Twitter: "Aber wir sind noch im Rennen."

Marseille hatte Leipzig durch ein "völlig verrücktes" 5:2 (Hinspiel: 0:1) ausgeschaltet, wie die französische Sportzeitung L'Equipe am Freitag titelte. Auch "OM" spielt im Halbfinale zunächst im eigenen Stadion. An Salzburg waren in der K.o.-Runde San Sebastian, Borussia Dortmund und am Donnerstagabend Lazio Rom gescheitert. Die Österreicher gewannen das Rückspiel 4:1 (Hinspiel: 2:4) - mit einem Dreierpack innerhalb von fünf Minuten. "Ihr seid eine tolle Mannschaft", richtete Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz aus.

Das Endspiel findet am 16. Mai in Lyon statt.