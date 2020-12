Europa-League-Auslosung: Bayer gegen Bern, TSG gegen Molde

Nyon (SID) - Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim stehen vor lösbaren Aufgaben in der Zwischenrunde der Europa League. Bayer trifft auf den Schweizer Meister Young Boys Bern, die TSG bekommt es mit dem viermaligen norwegischen Titelträger Molde FK zu tun. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Montag.

Leverkusen wird Gruppensieger © SID

"Das ist ein kleiner Traum für mich. Ich kenne viele aus der Mannschaft", sagte der Norweger Havard Nordtveit zum Duell mit seinen Landsleuten, die zu Hause auf Kunstrasen spielen. Für Sportchef Alexander Rosen ist Molde ein "starker Gegner", den die TSG "nicht unterschätzen" möchte: "Dennoch ist unser klares Ziel das Weiterkommen."

Das gilt auch für Bayer. "Die Young Boys Bern sind ein ernstzunehmender Gegner. Als aktueller Tabellenführer in der Schweizer Liga beweisen sie gerade ihre Klasse", sagte Sportdirektor Simon Rolfes: "Wir freuen uns auf die Spiele. Das klare Ziel ist für uns, das Achtelfinale zu erreichen."

Die Leverkusener wie die Hoffenheimer hatten ihre Vorrundengruppen souverän gewonnen. Die TSG steht zum ersten Mal in ihrer Klubgeschichte in der K.o.-Phase eines Europacup-Wettbewerbs. Die Hinspiele stehen am 18. Februar 2021 auf dem Programm, die Rückspiele finden eine Woche später statt. Bayer und Hoffenheim spielen zunächst auswärts.