Europa League: Eintracht-Trainer Hütter für Achtelfinal-Rückspiel bei Inter gesperrt

Frankfurt/Main (SID) - Ohne seinen Trainer Adi Hütter muss Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt am kommenden Donnerstag sein Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Inter Mailand bestreiten. Der Österreicher ist nach seinem Innenraumverweis beim Hinspiel (0:0) am vergangenen Donnerstag automatisch für ein Spiel gesperrt, wie die Eintracht am Freitag mitteilte. Hütter war in der 54. Minute vom schottischen Schiedsrichter William Collum auf die Tribüne verwiesen worden.