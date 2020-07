Europa-League-Finalrundenspiele bei RTL

Köln (SID) - RTL ist auch bei der Finalrunde der Europa League in Nordrhein-Westfalen im August als übertragender Sender präsent. Der Kölner Privatsender zeigt nach der Ausstrahlung des Achtelfinal-Rückspiels zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt am 6. August jeweils eine Partie pro Spielrunde der neu geschaffenen Finalrunde der Europa League in Deutschland.

Der Restart der Europa League wird bei RTL ausgestrahlt © SID

Die Partien finden in Köln, auch Ort des Endspiels, Düsseldorf, Duisburg und Gelsenkirchen statt. Ein Live-Spiel der Viertelfinal- (10./11. August) und Halbfinal-Runden (16./17. August), die in der Form eines Blitzturniers im K.o.-System (ohne Rückspiele) durchgeführt werden, sowie das Endspiel in Köln (21. August), werden somit exklusiv im Free-TV von RTL übertragen. Außerdem sind die Europa-League-Begegnungen bei der Streamingplattform DAZN zu sehen.

Im Zuge der Übertragungen lädt RTL in den "Cologne Beach Club km 689". Mit Blick auf die Kölner Skyline und auf rund 1000 Tonnen Sandstrand präsentiert Moderatorin Laura Wontorra gemeinsam mit Experte Roman Weidenfeller die langen Fußballabende aus dem Beach Club. Kommentiert werden die Partien von Marco Hagemann und dem RTL-Experten Steffen Freund.

In der Europa League ist die Bundesliga noch durch Bayer Leverkusen, den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt vertreten.