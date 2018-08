Europa League: Frankfurt gegen Lazio und Marseille, Leipzig gegen Salzburg

Monaco (SID) - Harte Lose für Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, vermeintlich machbare Aufgaben für Bayer Leverkusen: Die deutschen Klubs haben bei der Ziehung der Gruppenphase der Europa League teilweise höchst attraktive Gegner zugewiesen bekommen. So bekommt es der DFB-Pokalsieger aus Frankfurt in Gruppe H mit Lazio Rom, Olympique Marseille und Apollon Limassol aus Zypern zu tun.

Auf die deutschen Klubs warten teilweise harte Lose © SID

Leipzig, das sich die Teilnahme über die Qualifikationsrunde gesichert hatte, trifft in Gruppe B ausgerechnet auf Red Bull Salzburg. Die Österreicher werden ebenfalls in großem Maße vom Getränkekonzern unterstützt. Die weiteren Gegner sind Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim aus Norwegen. Bayer Leverkusen spielt in Gruppe A gegen Ludogorez Rasgrad aus Bulgarien, den FC Zürich und AEK Larnaka aus Zypern.

Der erste Spieltag steigt am 20. September, die Gruppenphase endet am 13. Dezember. Das Finale findet am 29. Mai 2019 in Baku/Aserbaidschan statt.