Europa League: Frankfurt im Achtelfinale gegen Inter Mailand

Nyon (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt trifft im Achtelfinale der Europa League auf den 18-maligen italienischen Meister Inter Mailand. Der einzig verbliebene Bundesliga-Vertreter in diesem Wettbewerb hat am 7. März zunächst Heimrecht. Das Rückspiel findet am 14. März in Mailand statt.

Eintracht Frankfurt bekommt es mit Inter Mailand zu tun © SID

"Das ist eine tolle Paarung. Inter Mailand ist ein super Verein und hat ein super Stadion. Das wird ein tolles Duell", sagte Trainer Adi Hütter, der die Favoritenrolle den Italienern zuschob, am Freitag nach der Auslosung in Nyon .