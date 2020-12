Europa League: Hoffenheim macht Gruppensieg klar

Belgrad (SID) - Die TSG Hoffenheim hat den Gruppensieg in der Europa League perfekt gemacht. Der Fußball-Bundesligist holte am vorletzten Vorrundenspieltag ein 0:0 beim serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad. Nach zuvor vier Siegen in vier Spielen reichte der Punkt für die TSG, die nicht mehr von der Spitze der Gruppe L verdrängt werden kann.

Hoffenheim macht gegen Belgrad den Gruppensieg fest © SID

Durch das Remis haben sich die Kraichgauer schon vor der letzten Vorrundenpartie am kommenden Donnerstag gegen den belgischen Vertreter KAA Gent die Prämie in Höhe von einer Million Euro für den Gruppenersten gesichert. Ihren ersten Einzug in die K.o.-Runde eines Europacup-Wettbewerbs hatten die Hoffenheimer bereits vor dem Spiel beim Tabellenzweiten in Belgrad geschafft.