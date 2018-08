Europa League: Leipzig darf auf Gruppenphase hoffen

Saporischschja (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig darf sich berechtigte Hoffnungen auf das Erreichen der Gruppenphase in der Europa League machen. Die Sachsen kamen im Hinspiel der Play-offs beim ukrainischen Vertreter Sorja Lugansk trotz langer Überzahl zwar nicht über ein 0:0 hinaus, erarbeiteten sich aber dennoch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Leipzig.

Torloses Remis für Leipzig und Trainer Ralf Rangnick © SID

Lugansks Mittelfeldspieler Bogdan Lednew hatte nach einer Tätlichkeit an Marcelo Saracchi schon in der 17. Minute die Rote Karte gesehen. Leipzig verpasste danach zahlreiche Chancen auf den Sieg.