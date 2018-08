Europa League: Leipzig zittert sich in die Gruppenphase

Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat mit viel Mühe die Gruppenphase der Europa League erreicht. Die Sachsen gewannen im Rückspiel der Play-offs gegen den ukrainischen Vertreter Sorja Lugansk im eigenen Stadion mit 3:2 (1:1). Im Hinspiel hatten sich beide Teams 0:0 getrennt.

Emil Forsberg schießt Leipzig spät in die Gruppenphase © SID

Matheus Cunha (7.), Jean-Kevin Augustin (69.) und Emil Forsberg (90., Handelfmeter) und trafen für RB, Rafael Ratao (35.) und Artem Gordijenko (48.) hatten den Gast zwischenzeitlich 2:1 in Führung gebracht. Die Gruppenphase wird am Freitag (13.00 Uhr) in Monaco ausgelost, ebenfalls im Top sind Bayer Leverkusen und DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt.