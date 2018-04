Europa League: RB Leipzig in Marseille zu Beginn ohne Werner

Marseille (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League bei Olympique Marseille auf Nationalstürmer Timo Werner vorerst verzichten. Wegen Oberschenkelproblemen sitzt der 22-Jährige am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und Sport1) zunächst nur auf der Bank. An der französischen Mittelmeerküste beginnen Marcel Sabitzer und Jean-Kevin Augustin im Sturm. In der Innenverteidigung erhält derweil Ibrahima Konate den Vorzug vor Kapitän Willi Orban.

Werner sitzt in Marseille zunächst nur auf der Bank © SID

Im Hinspiel vor einer Woche hatte Werner in Leipzig noch den 1:0-Siegtreffer geschossen. Es war sein insgesamt siebter Europapokaltreffer in dieser Saison. Bereits am Mittwoch hatte Werner wegen der Verletzung nur individuell trainiert. - Die Leipziger Aufstellung:

Gulacsi - Ilsanker, Konate, Upamecano, Klostermann - Kampl, Demme, Keita, Bruma - Augustin, Sabitzer.