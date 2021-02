Europa League: San Sebastian gegen Manchester United in Turin

Köln (SID) - Die Corona-Reisebeschränkungen haben in der Europa League zu einer weiteren Spielverlegung geführt. Wie die Europäische Fußball-Union UEFA am Dienstag mitteilte, findet das für den 18. Februar angesetzte Zwischenrunden-Hinspiel zwischen Real Sociedad San Sebastian und Manchester United in Turin statt.

Europa-League-Spiel nach Turin verlegt © SID

In den vergangenen Tagen waren in der Champions League bereits die Achtelfinal-Hinspiele von RB Leipzig gegen den FC Liverpool und von Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City nach Budapest verlegt worden. Zudem spielt die TSG Hoffenheim ihre Begegnung gegen Molde FK nicht in Norwegen, sondern in Villarreal.