Europa League: Schürrle mit Moskau auf Play-off-Kurs

Köln (SID) - Andre Schürrle ist mit Spartak Moskau in der Qualifikation für die Fußball-Europa-League auf Play-off-Kurs. Der Weltmeister von 2014 gewann mit seinem neuen Klub das Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde beim FC Thun mit 3:2 (2:0) und hat damit für das Rückspiel in einer Woche alle Trümpfe in der Hand.

Schürrle feierte einen Auswärtssieg in Thun © SID

Der kurz zuvor eingewechselte Schürrle scheiterte in der 66. Minute per Foulelfmeter an Thuns Torwart Guillaume Faivre. Besser machten es Ezequiel Ponce (29.) und Selimchan Bakajew (29., 73.). Für die Schweizer trafen Nias Hefti (52.) und Simone Rapp (59.).