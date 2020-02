Europa-League-Spiel zwischen Salzburg und Frankfurt abgesagt

Salzburg (SID) - Das Rückspiel in der Europa League zwischen RB Salzburg und dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist wegen einer Orkanwarnung abgesagt worden. Ein neuer Spieltermin für die Begegnung, die am Donnerstag um 21.00 Uhr hätte stattfinden sollen, wird nach Angaben der Hessen "schnellstmöglich fixiert". Frankfurt hatte das Hinspiel in der Runde der letzten 32 Mannschaften mit 4:1 gewonnen.

Orkanwarnung: Frankfurts Spiel in Salzburg abgesagt © SID

Die Entscheidung über die Absage wurde während einer Krisensitzung getroffen, an der neben Vertretern der Europäischen Fußball-Union UEFA auch Verantwortliche der beiden Vereine, der lokalen Behörden sowie der Polizei Salzburg teilnahmen. Erwartet wurden Sturmböen mit Spitzen von bis zu 120 km/h, eine sichere An- sowie Abreise sei deshalb nicht gewährleistet gewesen.

Die Suche nach einem Ausweichtermin dürfte sich schwierig gestalten. In der kommenden Woche muss Frankfurt im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen antreten, eine weitere Woche später finden bereits die Achtelfinal-Hinspiele in der Europa League statt. Vorstellbar wäre eine neue Ansetzung für Freitag, die UEFA machte dazu zunächst aber keine Angaben.

Im Regelwerk heißt es unter Artikel 25.01 allerdings: "Kann ein Spiel nicht wie geplant beginnen oder nicht zu Ende gespielt werden,werden das vollständige Spiel bzw. die verbleibenden Spielminuten grundsätzlich am folgenden Tag ausgetragen." Und weiter: "Kann das Spiel nicht am nächsten Tag neu angesetzt werden, legt die UEFA-Administration einen neuen Termin an einem Ausweich- oder anderen Datum fest. Die Neuansetzung kann Abweichungen vom regulären Spielkalender nach sich ziehen."

Wegen Wetterkapriolen war eine internationale Partie eines Bundesligisten zuletzt am 13. September 2016 abgesagt worden. Das Champions-League-Spiel von Borussia Mönchengladbach bei Manchester City fand wegen Starkregens nicht statt. Nach einem heftigen Gewitter und der Platzbegehung durch Schiedsrichter Björn Kuipers (Niederlande) wurde das Spiel einen Tag später ausgetragen.

Danach wurde zudem die Königsklassen-Partie zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco (11. April 2017) abgesagt - allerdings wegen des Anschlags auf den BVB-Mannschaftsbus.