Europa League: Sport1 zeigt Leipzig gegen Zenit am 8. März live

München (SID) - Die Fans des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig können das Hinspiel ihrer Mannschaft im Europa-League-Achtelfinale live im Free-TV erleben. Sport1 zeigt am 8. März (21.05 Uhr) das Heimspiel der Sachsen gegen Zenit St. Petersburg im Fernsehen, im Webradio Sport1.fm und im Livestream auf Sport1.de

Leipzig setzte sich zuvor gegen Neapel durch © SID

Im Anschluss ab 23.00 Uhr zeigt der Sender außerdem Highlights von Borussia Dortmunds Achtelfinal-Duell gegen Red Bull Salzburg, das am gleichen Tag um 19.00 Uhr angepfiffen wird. Eine Woche später am 15. März zeigt Sport1 das entscheidende Rückspiel des BVB in Salzburg ebenfalls ab 21.05 Uhr live.