Europa-League-Trophäe in Mexiko geklaut - und wieder aufgetaucht

Mexiko-Stadt (SID) - Schreck in Mexiko: Die Trophäe der Fußball-Europa-League ist bei einer Veranstaltung in der Stadt Leon gestohlen worden, nur Stunden später aber wieder aufgetaucht. Dies vermeldeten örtliche Behörden. Keine vier Wochen vor dem Finale in Lyon (16. Mai) bleibt der UEFA damit ein größeres Problem erspart.

Der Europa-League-Pokal wurde schnell wiedergefunden © SID

Der berühmte Pokal, der seit 1972 dem Sieger des "kleinen" europäischen Wettbewerbs überreicht wird, war im Stadion Nou Camp in Leon ausgestellt worden. Nach der Veranstaltung, die von einem UEFA-Sponsor ausgerichtet worden war, wurde die Trophäe aus einem Fahrzeug entwendet. Nach Hinweisen wurde die Polizei schnell fündig.