Europa League: Valencia will Celtic-Fan-Invasion verhindern

Valencia (SID) - Der FC Valencia befürchtet beim Europa-League-Heimspiel am Donnerstagabend (18.55 Uhr/DAZN) gegen Celtic Glasgow eine schottische Fan-Invasion und wird deshalb keine weiteren Karten für die Partie in den freien Verkauf geben. Der schottische Meister hatte 2500 Karten für seine Anhänger erhalten, in Valencia sind aber geschätzt 10.000 Fans des Renommierklubs vertreten.

Celtic-Fans werden zu Tausenden in Valencia erwartet © SID

Der spanische Klub befürchtet, dass die gegnerischen Fangruppen im Stadion nicht getrennt werden können, weil sich Celtic-Anhänger Karten für den Valencia-Fanblock besorgen könnten. Das Hinspiel bei Celtic hatte Valencia mit 2:0 gewonnen.