Europa League: Wolfsburg-Heimspiel findet trotz Coronaviruskrise statt

Wolfsburg (SID) - Ungeachtet der Ausbreitung des Coronavirus wird das Achtelfinal-Hinspiel des VfL Wolfsburg in der Fußball-Europa-League gegen den ukrainischen Meister Schachtjor Donezk planmäßig stattfinden. Dies teilten die Niedersachsen auf SID-Anfrage mit. Die Partie wird am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg ausgetragen.

Das Team von Oliver Glasner wird gegen Donezk spielen © SID

Die Partie "ist Stand jetzt nicht gefährdet und kann unter Beteiligung von Zuschauern normal durchgeführt werden", sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher: "Wir sind nach wie vor in engem Austausch mit der Stadt Wolfsburg, es erfolgt anhaltend eine Bewertung der Situation. Sollte sich an der derzeitigen Lage etwas ändern, werden wir umgehend informieren."