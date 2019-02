Europa League gegen Krasnodar: Sven Bender möglicherweise wieder dabei

Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann im Rückspiel gegen FK Krasnodar in der ersten K.o.-Runde der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) möglicherweise wieder auf Abwehrchef Sven Bender zählen. Der 29-Jährige hatte im Hinspiel (0:0) vor einer Woche in Russland eine Sprunggelenksverletzung erlitten, konnte zu Wochenbeginn aber wieder trainieren.

Bayer hofft auf Einsatz von Sven Bender gegen Krasnodar © SID

"Die Möglichkeit, dass er spielt, besteht. Aber wir müssen noch abwarten", sagte Trainer Peter Bosz am Mittwoch. Der niederländische Coach wollte erst das Abschlusstraining abwarten. Verzichten muss der niederländische Coach dagegen weiterhin auf Svens Zwillingsbruder Lars. Der Kapitän ist wegen eines Muskelfaserrisses nach wie vor nicht einsatzfähig und wird ebenso wie Offensivspieler Karim Bellarabi gegen Krasnodar als auch am Sonntag im Bundesliga-Gipfel bei Tabellenführer Borussia Dortmund (18.00 Uhr/Sky) fehlen.

"Das wir eine ganz schwere Aufgabe gegen einen unangenehmen Gegner", sagte Bosz, der nach eigenen Angaben noch keinen Gedanken an seine Rückkehr nach Dortmund verschwendet. Beim BVB war der 55-Jährige im Dezember 2017 nach nur wenigen Monaten vorzeitig entlassen worden.