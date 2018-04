Europacup-Tore: Ronaldo baut Vorsprung mit Last-Minute-Treffer aus

Madrid (SID) - Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat am Dienstag bei der 1:3-Niederlage von Titelverteidiger Real Madrid im Viertelfinalrückspiel der Champions League gegen Juventus Turin seinen 123. Europacup-Treffer erzielt. Der Ausnahmespieler schoss die Königlichen in der siebten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter ins Halbfinale. Ronaldo erzielte allein 120 Tore in der Königsklasse.

Europacup-Tore: Ronaldo baut seinen Vorsprung aus © SID

Den zweiten Platz in der Rangliste nimmt sein Dauerrivale Lionel Messi (FC Barcelona/103 Tore) ein. Treffsicherster Deutscher in der Rangliste ist Gerd Müller, der einstige "Bomber der Nation", der 69-mal im Europacup traf und auf Position fünf platziert ist. - Die Spieler mit den meisten Europacuptoren:

1. Cristiano Ronaldo (Manchester United/Real Madrid) 123 Tore *

2. Lionel Messi (FC Barcelona) 103 *

3. Raul (Real Madrid/Schalke 04) 76

4. Filippo Inzaghi (AC Parma/Juventus Turin/AC Mailand) 70

5. Gerd Müller (Bayern München) 69

(*) Spieler noch aktiv