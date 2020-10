Europacup-Ziel: Hübner will mit Hoffenheim in die K.o.-Runde

Sinsheim (SID) - Kapitän Benjamin Hübner will mit dem Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die K.o.-Runde des Europacups einziehen. "Wir würden echt gern weiterkommen, auch, weil es das für die TSG noch nicht gegeben hat", sagte der 31-Jährige dem Klub-Magazin: "Wir haben in den vergangenen Jahren als Klub schon viele Rekorde aufgestellt. Und das Erreichen der K.o.-Runde ist auf jeden Fall etwas, was wir schaffen wollen. Die Gelegenheit ist da, die Auslosung lässt uns die Chance, es zu realisieren."

Benjamin Hübner (l.) spielt mit Hoffenheim europäisch © SID

Die Hoffenheimer treffen in der Gruppenphase der Europa League, die in der kommenden Woche startet, auf Roter Stern Belgrad, Slovan Liberec sowie KAA Gent.