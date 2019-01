Europacup für Hütter möglich, "wenn wir an unserer Leistungsgrenze spielen"

Frankfurt/Main (SID) - Pokalsieger Eintracht Frankfurt darf sich nach Ansicht von Trainer Adi Hütter in der Fußball-Bundesliga keine Schwächephase erlauben, wenn der erneute Einzug in die Europa League gelingen soll. "Wir müssen an unserer Leistungsgrenze spielen, dann ist das möglich", antwortete Hütter dem Fachmagazin kicker auf die Frage, ob die erneute Qualifikation realistisch sei.

Erreichte 2018 mit Bern den Europacup: Adi Hütter © SID

Vom Niveau, das seine Mannschaft in dieser Saison in den meisten Partien gezeigt hat, ist Hütter angetan. "Das wollen wir auch halten", sagte der Österreicher, der trotzdem noch Luft nach oben sieht: "Wir wollen versuchen, noch einmal zehn Prozent dazuzugewinnen."

Die Eintracht belegt nach 18 Spieltagen mit 30 Punkten den fünften Rang und liegt damit nur einen Zähler hinter einem Champions-League-Platz.