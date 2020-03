Europäischer Hockey-Verband streicht kontinentale Klubwettbewerbe

Köln (SID) - Der europäische Hockey-Verband EHF hat wegen der Coronakrise all seine Klubwettbewerbe abgesagt. Das gab der Verband am Dienstag bekannt. "Wir sind sehr enttäuscht, stellvertretend für jeden Spieler, Trainer, Offiziellen, Schiedsrichter, Fan und freiwilligen Helfer, dass wir diese Entscheidung treffen mussten, die EuroHockey Club Trophy und die Challenge-Events 2020 abzusagen", sagte EHF-Präsidentin Marijke Fleuren. Der Verband habe verhindern müssen, dass jeder für sich selbst entscheide, so Fleuren.