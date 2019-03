Europameister Przybylko Achter bei der Hallen-EM

Glasgow (SID) - Freiluft-Europameister Mateusz Przybylko (Leverkusen) ist bei der Hallen-EM in Glasgow leer ausgegangen. Der zuletzt angeschlagene 26-Jährige kam mit einer Höhe von 2,18 m auf Rang acht. Der ehemalige U20-Vizeweltmeister Falk Wendrich (Soest) belegte ebenfalls mit 2,18 m Platz sieben. In der Qualifikation hatte Przybylko als einziger Springer 2,28 m gemeistert.

"Ich habe es mir ein bisschen gedacht, ich wusste, ich bin nicht ganz fit. Ich habe heute den Fuß gespürt, danach war ich vom Kopf her nicht da", sagte Przybylko, der seit Anfang Februar unter Problemen am rechten Sprungfuß leidet. Gold ging an den ehemaligen Hallen-Weltmeister Gianmarco Tamberi (Italien/2,32) vor Konstadinos Baniotis (Griechenland/2,26) und Andrej Prozenko (Ukraine/2,26).

Przybylko hatte im vergangenen Jahr Bronze bei der Hallen-WM in Birmingham und danach bei der Heim-EM in Berlin überraschend Gold gewonnen. Die letzte deutsche Hochsprung-Medaille bei einer Hallen-EM gab es 2000 durch Silber von Martin Buß, der letzte Sieg gelang Dietmar Mögenburg 1989.