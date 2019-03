Europameister Przybylko im Finale der Hallen-EM

Glasgow (SID) - Freiluft-Europameister Mateusz Przybylko (Leverkusen) hat sich für das Hochsprung-Finale der Hallen-EM qualifiziert. Der 26-Jährige sprang am Freitagmittag in Glasgow Saisonbestleistung von 2,28 m und steht damit ebenso wie Falk Wendrich (Soest) im Finale am Samstag (19.00 Uhr/MEZ). Wendrich reichten 2,25 m zum Weiterkommen.

Mateusz Przybylko steht im Hochsprung-Finale in Glasgow © SID

Przybylko hatte im vergangenen Jahr Bronze bei der Hallen-WM in Birmingham gewonnen. Die letzte deutsche Hochsprung-Medaille bei einer Hallen-EM gab es 2000 durch Silber von Martin Buß.