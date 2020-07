Europapokal-Ausschluss für ManCity: CAS gibt Entscheidung am Montag bekannt

Lausanne (SID) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS wird am kommenden Montag (13. Juli) um 10.30 Uhr seine Entscheidung über die Europapokalsperre des englischen Fußball-Spitzenklubs Manchester City verkünden. Dies teilte das Gericht mit Sitz in Lausanne am Freitag mit. Damit würde noch rechtzeitig vor dem Saisonende in der englischen Premier League ein Urteil ergehen, ManCity wäre als Tabellenzweiter für die Champions League 2020/21 qualifiziert.

Manchester City droht der Europapokal-Ausschluss © SID

Das unabhängige Finanzkontrollgremium der Europäischen Fußball-Union UEFA hatte am 14. Februar entschieden, das Team um Nationalspieler Ilkay Gündogan aufgrund von "schwerwiegenden Verstößen" gegen das Financial Fairplay zu bestrafen und von allen europäischen Wettbewerben der kommenden zwei Spielzeiten auszuschließen. Zudem wurde der Klub von der UEFA zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro verurteilt.

City bestritt die Vorwürfe, unrechtmäßige Geldzuwendungen durch seine arabischen Investoren erhalten zu haben, und zog vor den CAS.