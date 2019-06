Europaspiele: 3x3-Basketballerinnen im Halbfinale

Minsk (SID) - Die deutschen 3x3-Basketballerinnen kämpfen bei den Europaspielen in Minsk um die anvisierte Medaille. Die vierköpfige Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) setzte sich am Montag im Viertelfinale gegen Spanien souverän mit 20:11 durch und trifft in der Vorschlussrunde am Abend (17.25 Uhr MESZ) auf Frankreich. Ein mögliches Finale würde um 19.40 Uhr MESZ stattfinden.

Für das weiterhin ungeschlagene deutsche Team sind Satou Sabally, Sonja Greinacher, Svenja Brunckhorst und Ama Degbeon am Start - allesamt Spielerinnen mit wenig Erfahrung im 3x3, das bei den Sommerspielen 2020 in Tokio erstmals olympisch ist. Eine Medaille ist das erklärte Ziel des Quartetts.