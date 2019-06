Europaspiele: 3x3-Basketballerinnen spielen um Bronze

Minsk (SID) - Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben bei den Europaspielen in Minsk den Finaleinzug knapp verpasst. Die vierköpfige Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) unterlag Frankreich am Montag in einem hart umkämpften Halbfinale mit 10:11. Damit spielt Deutschland am Abend (18.50 Uhr MESZ) gegen Gastgeber Weißrussland um Bronze. Anschließend kämpft die französische Auswahl mit Estland im Finale um die Goldmedaille.

Mit einem 20:11-Erfolg gegen Spanien hatte sich das DBB-Team am frühen Nachmittag souverän für die Runde der letzten Vier qualifiziert. Für das deutsche Team sind Satou Sabally, Sonja Greinacher, Svenja Brunckhorst und Ama Degbeon am Start - allesamt Spielerinnen mit wenig Erfahrung im 3x3, das bei den Sommerspielen 2020 in Tokio erstmals olympisch ist. Mit Bronze könnten die deutschen Basketballerinnen das gesteckte Medaillenziel noch erreichen.