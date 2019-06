Europaspiele in Minsk: Gold für Hoff/Schopf - Bronze für Brendel

Minsk (SID) - Kanu-Olympiasieger Max Hoff (Essen) hat gemeinsam mit Jacob Schopf (Berlin) die zweite deutsche Goldmedaille bei den Europaspielen in Minsk gewonnen. Im Zweier-Kajak setzte sich das Duo im Finale am Mittwochvormittag über 1000 m durch und darf sich damit zugleich Europameister nennen. Die Kanu-Wettkämpfe in der weißrussischen Hauptstadt besitzen zugleich EM-Status.

Max Hoff holt mit Jacob Schopf Gold im Zweier-Kajak © SID

Kurz zuvor hatte der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel (Potsdam) Bronze geholt. Dem Titelverteidiger fehlten im Einer-Finale über die 1000 m im Ziel 1,325 Sekunden auf den polnischen Sieger Tomasz Kaczor. Bei der Europaspiel-Premiere hatte der 31-Jährige auf seiner Spezialstrecke noch den Titel gewonnen.

"Ich kann mit dem Rennen ganz gut leben. Es gab viel Seitenwind, der kam mir aber entgegen", sagte Brendel, der in der vorolympischen Saison zuletzt nach seiner Form gesucht hatte. Der Saisonhöhepunkt der Kanuten sind die Weltmeisterschaften in Szeged/Ungarn (21. bis 25. August).

Die weiteren Boote des Deutschen Kanu-Verbandes gingen leer aus: Die WM-Dritten Jasmin Fritz und Steffi Kriegerstein (Magdeburg/Dresden) verpassten im Zweier-Kajak über 500 m als Vierte nur hauchdünn Edelmetall. Auch Yul Oeltze (Magdeburg) und Peter Kretschmer (Leipzig) landeten im Canadier-Zweier über 1000 m auf dem vierten Platz.

Bisher stehen stehen für das deutsche Team sechs Medaillen (2x Gold, 4x Bronze) in Minsk zu Buche.