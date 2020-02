Europe Top 16: Boll jagt den Waldner-Rekord

Köln (SID) - Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) ist beim Europe Top 16 in Montreux nach dem Grippe-Aus von Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) auf dem Weg zum siebten Titelgewinn. Der Weltranglistenelfte zog durch Siege gegen seinen schwedischen Klubkollegen Kristian Karlsson (4:1) und den Engländer Liam Pitchford (4:0) sicher ins Halbfinale ein.

Timo Boll steht im Europe-Top-16-Viertelfinale © SID

Sein nächster Gegner am Sonntag (11.25 Uhr) ist entweder der topgesetzte WM-Zweite Mattias Falck aus Schweden oder der österreichische Ex-Doppeleuropameister Robert Gardos. Im Falles eines Titelgewinns würde Boll den 24 Jahre alten Rekord von Schwedens Ikone Jan-Ove Waldner einstellen.

Durch Ovtcharovs Absage kurz vor seinem Auftaktmatch im Achtelfinale ist eine Neuauflage des deutschen Traumendspiels von 2018 nicht mehr möglich. Der frühere Weltcupsieger verzichtete wegen eines grippalen Infekts mit Schüttelfrost und Fieber auf seine Teilnahme.

Im Damen-Turnier ist Vorjahressiegerin Petrissa Solja (Langstadt) vor ihrem Viertelfinale am späteren Samstagabend der letzte Trumpf des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) gewesen. Die frühere Top-10-Spielerin Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg) war zuvor schon in der Runde der besten Acht ausgeschieden.

Ovtcharov droht durch sein unfreiwilliges Aus für das 80.000-Euro-Turnier am Genfer See auch für den Weltcup im Herbst in Düsseldorf die Zuschauerrolle. Nur die drei Medaillengewinner von Montreux sichern sich sportlich einen Platz beim drittwichtigsten Wettbewerb nach Olympia- und WM-Turnieren. Ovtcharov könnte nunmehr lediglich noch per Wildcard beim "Heimspiel" antreten.