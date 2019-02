Europe Top 16: WM-Standortbestimmung für Boll und Ovtcharov

Köln (SID) - Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll (Düsseldorf) und Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) läuten beim Europe Top 16 in Montreux (Samstag/Sonntag) den WM-Countdown ein. Weniger als drei Monate vor den Titelkämpfen in Budapest (21. bis 28. April) unterziehen sich die beiden Finalisten von 2017 beim prestigeträchtigen Ranglistenturnier in der Schweiz dem ersten internationalen Härtetest im neuen Jahr.

Noch drei CL-Titel fehlen Timo Boll zu Jörg Roßkopf © SID

Titelverteidiger Boll und der zuletzt aus den Top 10 der Weltrangliste gefallene Ovtcharov gehören bei der Vergabe von drei Plätzen für den Weltcup im Herbst in Paris zum engsten Kreis der Favoriten. Im Damen-Turnier hingegen gelten die Mixed-WM-Dritte Petrissa Solja (Langstadt) und bei ihrem Europe-Top-16-Debüt auch Doppeleuropameisterin Nina Mittelham (Berlin) nur als chancenreiche Außenseiterinnen.

Der topgesetzte Europameister Boll geht trotz seiner unangefochtenen Führungsrolle auf dem Kontinent mit Respekt in das 61.000-Euro-Turnier. "Die Weltcup-Qualifikation wäre wichtig. Aber es gibt keine Zeit, sich warmzuspielen. Man muss ab der ersten Sekunde hellwach sein, sonst ist es schnell vorbei", sagte der 37 Jahre alte Weltranglistenfünfte.

Für Ovtcharov stellt Montreux nach seinem nur mäßigen Jahr 2018, das der 30-Jährige vor langwierigen Verletzungsproblemen noch als Nummer eins der Welt begonnen hatte, eine Art Neuanfang dar. Dabei spiegeln seine Ambitionen den ungebrochenen Ehrgeiz des viermaligen Turniersiegers: "Ich will natürlich versuchen zu gewinnen."