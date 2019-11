European Championships 2022 in München - Seehofer: "Sportgroßereignis der Spitzenklasse"

München (SID) - Die zweite Auflage der European Championships findet im Sommer 2022 in München statt. Vom 11. bis 21. August 2022 werden mehr als 4000 Athletinnen und Athleten erwartet. In den Sportarten Leichtathletik, Radsport, Golf, Turnen, Rudern und Triathlon kämpfen sie um mehr als 150 EM-Medaillen. Eine weitere Disziplin soll das Programm noch ergänzen. Es ist die größte Sportveranstaltung seit Olympia 1972, die in München stattfindet.

Die European Championships finden 2022 in München statt © SID

Die Wettkämpfe werden größtenteils im Olympiapark ausgetragen - 50 Jahre nach den Sommerspielen in der bayerischen Landeshauptstadt. Gerudert wird auf der Regattastrecke in Oberschleißheim, diese soll renoviert werden. Die Stadt München hatte die Bewerbung im Juni abgesegnet. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden umfangreich von den Wettkämpfen berichten.

"Die European Championships 2022 sind ein Sportgroßereignis der Spitzenklasse. Die Entscheidung für München ist ein großer Erfolg für den deutschen Sport. Auch im Hinblick auf seine Geschichte ist der Olympiapark in München ein denkbar geeigneter Austragungsort", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer: "Wir haben damit erneut die Gelegenheit, Deutschland als ein sportbegeistertes und gastfreundliches Land zu präsentieren." Die Veranstalter kalkulieren mit überschaubaren Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro, die sich die Stadt München, das Bundesland Bayern und der Bund teilen sollen.

Im vergangenen Jahr waren Berlin und Glasgow Gastgeber der Multi-Sport-Veranstaltung. Damals feierte das Event seine Premiere und fand bei Athletinnen und Athleten großen Anklang.

"Glasgow und Berlin haben 2018 gezeigt, was für ein Potenzial dieses Format für die Sommersportarten hat", sagte Jürgen Kessing, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), dem SID und sicherte der Olympiapark GmbH München die "volle Unterstützung" zu.