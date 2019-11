European Championships 2022 in München

München (SID) - Die zweite Auflage der European Championships findet im Sommer 2022 in München statt. Vom 11. bis 21. August 2022 werden mehr als 4000 Athletinnen und Athleten erwartet. In den Sportarten Leichtathletik, Radsport, Golf, Turnen, Rudern und Triathlon kämpfen sie um mehr als 150 Medaillen. Die Wettkämpfe sollen größtenteils im Olympiapark stattfinden - 50 Jahre nach den Sommerspielen in der bayerischen Landeshauptstadt.

Die European Championships finden 2022 in München statt © SID

Im vergangenen Jahr waren Berlin und Glasgow Gastgeber der Multi-Sport-Verstanstaltung. Damals feierte das Event seine Premiere und fand bei Athletinnen und Athleten großen Anklang.