European Championships: 4,70 Millionen TV-Zuschauer sehen Hussong-Gold

Köln (SID) - Die deutschen Leichtathletinnen um Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong haben mit ihren vier Medaillen bei den European Championships am Freitag erneut für sehr gute TV-Quoten gesorgt. 4,70 Millionen Sportfans schalteten bei den Finals in Berlin am Abend in der ARD ein. Das entsprach einem Marktanteil von 18,6 Prozent.

4,70 Millionen Sportfans sahen Christin Hussongs Gold © SID

Bei der Bronzemedaille des Rekord-Europameisters Patrick Hausding im Synchronspringen vom 3-m-Brett sahen am Nachmittag 1,71 Millionen (15,4 Prozent) zu. Bei dem neuen Format tragen sieben Sportarten ihre Europameisterschaften fast zeitgleich aus. Die bislang beste Quote hatte Zehnkämpfer Arthur Abele bei seinem überraschenden Titelgewinn am Mittwochabend mit 4,72 Millionen verzeichnet.