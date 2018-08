European Championships: Bahnsprinter Bötticher im Halbfinale

Glasgow (SID) - Bahnsprinter Stefan Bötticher hat bei den Rad-Europameisterschaften im Rahmen der European Championships in Glasgow das Halbfinale erreicht. In der Runde der letzten Acht setzte sich der Chemnitzer mit zwei Siegen gegen Vasilijus Lendel aus Litauen durch. Die Vorschlussrunde wird am frühen Abend ausgetragen.