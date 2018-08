European Championships: EM-Gold an Verfolgerin Brennauer

Glasgow (SID) - Verfolgerin Lisa Brennauer hat bei den European Championships in Glasgow die Goldmedaille bei den Bahnrad-Europameisterschaften gewonnen. Die 30-Jährige aus Durach siegte im Finallauf über 3000 m überraschend deutlich gegen Katie Archibald aus Großbritannien und sicherte dem Bund Deutscher Radfahrer den ersten Titel in der schottischen Metropole. Rang drei ging an die Polin Justyna Kaczkowska.