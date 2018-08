European Championships: Hambüchen-Rivale Zonderland im Reckfinale

Glasgow (SID) - Epke Zonderland, Reck-Olympiasieger von 2012 und langjähriger Rivale von Fabian Hambüchen, hat bei den European Championships in Glasgow mit einer herausragenden Übung das Finale am Sonntag (18.30 Uhr/ARD) erreicht. Im Verlauf der EM-Qualifikation am Donnerstag erturnte der 32 Jahre alte Niederländer 14,333 Punkte.

Epke Zonderland steht im Reck-Finale von Glasgow © SID

Der aktuelle Vize-Weltmeister strebt in der Hydro-Arena seinen dritten europäischen Titel am Königsgerät an. Bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro hatte Zonderland seinem Freund Hambüchen die Goldmedaille überlassen müssen.