European Championships: Lagenstaffel holt zum EM-Abschluss Bronze

Glasgow (SID) - Die deutsche Lagenstaffel der Männer hat zum Abschluss der Schwimm-EM in Glasgow Bronze gewonnen. Das Quartett mit Christian Diener (Postdam), Fabian Schwingenschlögl (Neckarsulm), Marius Kusch (Essen) und Damian Wierling (Essen) schlug über 4x100 m in 3:33:52 Minuten auf Platz drei an. Gold ging an Großbritannien vor Russland.

Startschwimmer Diener holt mit Staffel Bronze © SID

Es war die insgesamt achte Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) im Tollcross Swimming Centre. Die Bilanz der erfolgreichen Heim-EM vor vier Jahren in Berlin (6 Medaillen) wurde übertroffen.