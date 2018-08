European Championships: Turner als Dritte ins Team-Finale - Aus für Nguyen am Barren

Glasgow (SID) - Die deutschen Kunstturner haben sich bei den European Championships in Glasgow mit einem dritten Platz für das EM-Mannschaftsfinale am Samstag qualifiziert. Rang eins ging an Russland vor Großbritannien.

Marcel Nguyen verpasst das Barren-Finale in Glasgow © SID

Der zweimalige Barren-Europameister Marcel Nguyen aus Unterhaching verpasste allerdings an diesem Gerät nach einem Sturz beim Abgang das Finale, das stattdessen Nils Dunkel aus Erfurt erreichte. Nguyen gelang dafür der Sprung in die Medaillenentscheidungen an den Ringen und am Boden.