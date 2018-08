European Championships: Voss überraschend EM-Vierte am Sprung

Glasgow (SID) - Kunstturnerin Sarah Voss aus Köln hat bei den European Championships in Glasgow im Finale am Sprung überraschend den vierten Platz belegt. Der Sieg ging an die Ungarin Boglarka Devai vor Angelina Melnikowa aus Russland und Denisa Golgata (Rumänien).