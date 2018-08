European Championships: Weinstein fährt um Bahnrad-Gold

Glasgow (SID) - Der Medaillenregen für die Bahnradsportler bei den European Championships in Glasgow geht weiter. Domenic Weinstein fährt am Sonntagabend in der Einerverfolgung über 4000 m um Gold. Der 23-Jährige aus Villingen-Schwenningen zog als Schnellster der Qualifikation in 4:13,073 Minuten ins Finale gegen Ivo Oliveira aus Portugal ein und hat damit das insgesamt sechste deutsche Edelmetall im Sir Chris Hoy Velodrom bereits sicher.