European Handball League: Magdeburg für Gruppenphase gesetzt

Köln (SID) - Der frühere Champions-League-Sieger SC Magdeburg ist für die Gruppenphase der neugeschaffenen European Handball League gesetzt. Das gab der europäische Verband EHF am Montag bekannt. Die Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen, Füchse Berlin und MT Melsungen müssen sich dagegen für einen der 24 Startplätze qualifizieren.

Der SC Magdeburg ist für die Gruppenphase gesetzt © SID

Melsungen startet in der ersten Qualifikationsrunde, die Löwen und die Füchse in der zweiten. Der Wettbewerb, der am 28. Juli ausgelost wird, beginnt am 29./30. August. Die European Handball League ist das Nachfolgeturnier des EHF-Cups.