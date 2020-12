European League: Magdeburg gewinnt - Füchse mit Remis

Köln (SID) - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat in der European League seinen vierten Sieg im fünften Spiel gefeiert. Das Team von Trainer Bennet Wiegert siegte gegen RK Nexe Nasice aus Kroatien mit 28:23 (17:10) und belegt in der Gruppe C den zweiten Platz. Bester Werfer der Gastgeber war Gisli Thorgeir Kristjansson mit sechs Treffern.

Lindberg verschenkte seinen Spielball aus dem EHF-Cup © SID

Die Füchse Berlin mussten zuvor ihren ersten Punktverlust hinnehmen. Der Hauptstadtklub kam bei Dinamo Bukarest trotz 26:23-Führung nur zu einem 26:26 (14:12). Die ersten drei Spiele hatten die Füchse allesamt gewonnen. Bester Werfer der Gäste, die in der Gruppe B ebenfalls Zweiter sind, war Hans Lindberg mit fünf Treffern.