European League: SC Magdeburg verliert bei Jubiläumsspiel in Schweden

Köln (SID) - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat in seinem 250. Europacup-Spiel eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Bennet Wiegert verlor in der European League durch ein Tor in den Schlusssekunden 29:30 (14:15) beim schwedischen Vertreter Alingsas HK und verpasste damit den Jubiläumssieg.

Magdeburg verliert knapp in der European League © SID

Für den SCM war es im dritten Spiel die erste Niederlage in der Gruppe C. Omar Magnusson traf mit acht Toren am häufigsten für die Gäste.