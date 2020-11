European League: Siege für Löwen und Berlin - Magdeburg verliert

Köln (SID) - Die Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen und Füchse Berlin haben in der European League souveräne Siege gefeiert. Die Löwen bezwangen den nordmazedonischen Vertreter HC Pelister Bitola 28:20 (14:11) und setzten sich mit dem zweiten Erfolg im zweiten Spiel an die Spitze der Gruppe D. Bester Werfer der Gastgeber war Kaspar Veigel mit sieben Toren.

Magdeburg verliert knapp in der European League © SID

Die Berliner bezwangen in der Gruppe B Tatran Presov aus der Slowakei deutlich mit 35:27 (18:13) und holten damit in ihren beiden bisherigen Spielen ebenfalls die maximale Ausbeute von vier Punkten. Erfolgreichster Schütze war Valter Chrintz mit sechs Treffern.

Der SC Magdeburg hatte zuvor in seinem 250. Europacup-Spiel eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Bennet Wiegert verlor durch ein Tor in den Schlusssekunden 29:30 (14:15) bei Alingsas HK aus Schweden und verpasste damit den Jubiläumssieg. Für den SCM war es im dritten Spiel die erste Niederlage in der Gruppe C. Omar Magnusson traf mit acht Toren am häufigsten für die Gäste.